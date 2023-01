Remscheider nutzen Webseite Ideenkarte für Lennep füllt sich schnell

Die Lenneper lassen sich nicht lange bitten, wenn es darum geht, an der Zukunft ihres Stadtteils aktiv mitzuwirken. Das zeigt ein Blick auf die an diesem Montag freigeschaltete Internetseite „Lennep Entwickeln“. Dort fanden sich am Dienstagmorgen bereits die ersten Ideen von Bürgern, wie man Lennep verbessern oder verändern kann.