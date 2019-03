Stadtparkteich: Bürgerwerkstatt wird verschoben

Remscheid Versammlung zum Stadtparkteich soll aber noch vor der Sommerpause stattfinden.

Die Bürgerwerkstatt zur Zukunft des Stadtparkteichs findet nicht wie geplant im ersten Quartal statt. Baudezernent Peter Heinze nennt als Grund Arbeitsüberlastung. Zuletzt mussten sich seine Mitarbeiter mit einer möglichen Öffnung der unteren Alleestraße auseinandersetzen, wofür es ein umfassendes Arbeitspapier geben soll. Noch vor der Sommerpause am 15. Juli soll das Stadtpark-Treffen aber nachgeholt werden.

So steht einstweilen nicht fest, ob das Gewässer saniert wird, an dessen Stelle Wildwuchs getreten ist. Der Teich, in dem sich Schlamm aufgetürmt hat und der undicht ist, wurde trockengelegt.