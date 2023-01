Tierhalter in Remscheid „Hundesteuer sollte zweckgebunden sein“

Endlich scheint auch in Remscheid mal wieder (wenn auch nur kurz) die Sonne und das freut nicht nur die Menschen, das tut auch den Tieren gut: Mehrere Hunde toben ausgelassen auf der verschneiten Hundewiese am Stadtpark, ihre Besitzer stehen in Grüppchen und unterhalten sich. Thema ist immer wieder auch die Hundesteuer.