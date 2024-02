Remscheider nimmt Berufung zurück Hund getreten – 2700 Euro Strafe

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten vorgeworfen, auf der Heimfahrt von Ungarn nach Remscheid an einer Autobahn-Raststätte den Hund eines Ehepaars getreten zu haben. Der Familienvater soll mit seiner Frau und seinem fünf Monate alten Sohn aus dem Restaurant der Raststätte gekommen sein. Er soll wütend darüber gewesen sein, dass ein Auto so nahe an seinem Wagen geparkt habe, dass er mit seiner Frau und seinem Sohn nicht habe einsteigen können. Die Eheleute, die dort geparkt hatten, standen neben ihrem Auto und die Frau hielt ihren Hund an der kurzen Leine, als der Angeklagte dem Tier gegen die Brust trat. Er soll die Hundebesitzer beschimpft und gebrüllt haben, sie seien „zu blöd zum Parken“. Der Hund hatte durch den Tritt eine schmerzhafte Prellung erlitten und musste mehrere Tage mit Medikamenten behandelt werden. Ein unbeteiligter Zeuge, der die Situation vom Restaurant aus beobachtet haben will, hatte das Winseln des Hundes bis dorthin gehört.