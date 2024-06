Festival in Remscheid Housepark begeisterte trotz Regen

Das Housepark-Festival ist längst kein Geheimtipp mehr. Jahr für Jahr strömen die Fans elektrischer Tanzmusik aus nah und fern in die Werkzeugstadt, um in der grünen Lunge Remscheids die Seele baumeln und sich von der elektrisierenden Musik mitreißen zu lassen, wie in Trance zu tanzen. So auch in diesem Jahr, bei weniger angenehmeren Wetterbedingungen wie in den Vorjahren. Holte sich im vergangenen Jahr noch so manch einer einen Sonnenbrand im Park, kamen die Besucher in diesem Jahr aufgrund der gemäßigten Temperaturen weniger ins Schwitzen, wurden aber trotzdem nass. Dem Festival taten die zwischenzeitlich kurz einsetzenden Regenschauer aber überhaupt keinen Abbruch. Die hartgesottenen Fans der Veranstaltung strömten dennoch, bewaffnet mit Regencapes und Regenschirm, bestens gelaunt in den Park. „Um bei anderen vergleichbaren Festivals dabei zu sein, zahlen andere richtig viel Kohle und werden manchmal trotzdem nass“, äußerte Besucher Patrick (38) aus Herne. Seit Jahren fährt er mit seinen Kumpels nach Remscheid. In der Szene, sagt er, ist das Festival bekannt und beliebt. „Was hier ganz für Umme angeboten wird, ist schon sehr einmalig in der Gegend. Da kann man auch ruhig ein paar Regentropfen hinnehmen.“