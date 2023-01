Neujahrs-Schnack in Remscheid Honsberg strotzt vor Projekten und Visionen

Jeder ist eingeladen, sich einzubringen in ein Projekt, das auf Miteinander statt Nebeneinander setzt: in der Nachbarschaft, beim Arbeiten, beim Lernen, in der Freizeit. Einen großen Teil macht dabei auch die angegliederte Kulturwerkstatt „Ins Blaue“ aus, mit ihren Galerien, Workshops und Konzertveranstaltungen. In diesem Jahr wird eine große Werkstatt entstehen, in der sich unter anderem das Projekt „Tool Lab“ (Jugendlichen das Handwerk näherbringen) einmieten wird.