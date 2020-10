Remscheider vor Gericht : Hohes Schmerzensgeld sorgt für Berufung

Remscheid Nach Schlägerei: 19-jähriger Remscheider will Strafzahlung von 1800 Euro Schmerzensgeld nicht hinnehmen. Entscheidung am nächsten Mittwoch.

Gleich fünf Delikte waren ihm vorgeworfen worden. Zwei davon wurden wegen Geringfügigkeit eingestellt und drei in einem Aufwasch verhandelt: Da ging’s um eine Prügelei mit einem Altersgenossen, heftige Beleidigung seiner Ex-Freundin und vor allem um eine Schlägerei nach dem Remscheider Weihnachtsmarkt am 7. Dezember 2019. Da war er einer Gruppe von Gleichaltrigen unangenehm aufgefallen, als er mit Schwung und deutlich überhöhtem Alkoholpegel von 1,5 Promille eine leere Whiskyflasche an der Schaufensterscheibe des Adler-Modegeschäfts an der Alleestraße zertrümmerte.