Dreigestirn in Remscheid Hoher Besuch beim Karneval in der Schmette

Wie in einem kleinen gallischen Dorf, getrennt von der rundherum mürrischen bergischen Art, lassen es rund 40 Gäste in der kleinen Denkerschmette, an den Toren zu Kremenholl, an diesem Samstagnachmittag rheinisch zugehen. Bunt verkleidet, die einen als lustige Clowns, die anderen in kreativen Outfits – einer Bierdose auf dem Kopf und auf dem Oberteil die Aufschrift „Betreutes Trinken“ statt „Betreutes Wohnen“ – mit hübschen Glitzerhütchen auf dem Kopf und paillettenbestickten Westen oder gleich in mehrfacher Ausführung in Gruppenkostümen gehüllt, feiern die Anwesenden eine kleine aber feine Karnevalsparty.