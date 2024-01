Mieter in Remscheid-Lennep sollen zahlen Böse Überraschung an der Emil-Nohl-Straße

Es ist kaum zwei Monate her, dass die Mieterinnen und Mieter eines Wohnkomplexes in der Emil-Nohl-Straße wieder warme Wohnungen haben. Denn seit Mitte Oktober vergangenen Jahres sorgte ein Leck an einer Versorgungsleitung dafür, dass die Heizungen der Wohneinheiten über Wochen nicht liefen.