Sozialer Wohnungsbau in Remscheid Hoffnung auf mehr bezahlbare Wohnungen in Remscheid

Viele Sozialwohnungen in Remscheid fallen in den nächsten Jahren aus der Preisbindung. Auf dieses Problem weist die Stadt schon seit längerem hin. Weil durch Zuzug innerhalb Europas, Fluchtbewegungen aus der ganzen Welt und eine höhere Geburtenrate die Zahl der Einwohner in der Seestadt auf dem Berge wieder wächst, wird günstiger Wohnraum immer knapper. „Das ist kein Thema mehr, dass nur die großen Städte betrifft“, sagt Oliver Gabrian, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewag, im Gespräch mit der Redaktion.