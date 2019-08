Politik in Remscheid : Hoffnung auf den Schuldenschnitt

Der Schriftzug „Schulden“ steht über einem leeren Ladenlokal. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Remscheid 559 Millionen Euro Altschulden hat Remscheid, obwohl es seit einiger Zeit Schulden abbaut. Die Zinslast ist enorm. Darum begrüßt Kämmerer Sven Wiertz den Vorschlag von Ökonomen für die Einrichtung eines „Zukunftsfonds NRW“.

65 Millionen Euro Schulden hat die Stadt Remscheid in den vergangenen vier Jahren abgetragen. 559 Millionen Euro Altschulden sind allerdings immer noch da. Pro Einwohner sind das knapp unter 5000 Euro. Damit liegt Remscheid in der Spitzengruppe der verschuldeten NRW-Kommunen. Seit Jahren kämpft die Stadtspitze im Schulterschluss mit anderen betroffenen Gemeinde daher für eine Lösung, um diese riesige Last loszuwerden.

Rückenwind bei diesem für die Zukunftsfähigkeit der Stadt essentiellem Thema kommt jetzt von den Forschern des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Sie fordern die Landesregierung in Düsseldorf in einer Studie auf, die Verbindlichkeiten von 143 stark überschuldeten NRW-Kommunen in einen mit 25 Milliarden Euro ausgestatteten „Zukunftsfonds NRW“ zu überführen. Insgesamt weisen die NRW-Kommunen der Studie zufolge zusammen Kassenkredite in Höhe von 23 Milliarden Euro auf.

Info Stärkungspakt läuft noch bis 2021 Foto: Moll, Jürgen (jumo) Stärkungspakt Das Land NRW hilft seit 2011 verschuldeten Städten mit Millionenzuschüssen. Im Gegenzug haben sich diese zu einem Sparkurs verpflichtet. Remscheid hat es so geschafft, seit 2016 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Die Zuschüsse werden nach und nach zurückgefahren und enden 2021. Die Landes-SPD hatte zusammen mit den Grünen den Pakt gestartet. CDU und FDP setzen ihn fort. Die SPD nennt einen Altschuldenfond den notwendigen „zweiten Schritt“, um den Kommunen Freiraum für „dringend erforderliche Investitionen“ zu ermöglichen.

Remscheids Kämmerer Sven Wiertz (SPD) begrüßt diesen Vorstoß ausdrücklich. Er zeige, dass sich die Einsicht durchsetze, dass die Schuldenberge vieler Städte nicht durch Verschwendungssucht, sondern durch die hohen Soziallasten entstanden sind, die strukturschwache Gemeinden seit Jahren zu tragen haben.

Den Fonds mit den nötigen 25 Milliarden Euro auszustatten würde für das Land allerdings ein „Kraftakt“ werden, sagt der Kämmerer. „Der Bund hat aber angekündigt, zu helfen, wenn es zu einer Einigung mit den Ländern kommt.“ Lösbar sei das Problem dauerhaft nur, wenn Land, Bund und die Gemeinden zusammenarbeiten und alle ihren Beitrag leisten.

Denn allein mit dem einmaligen Abtragen der gigantischen Schuldenlast sei es ja nicht getan. Vielmehr müssten die Probleme, die zur Schieflage geführt haben, strukturell gelöst werden, damit die Kommunen nicht wieder in Not geraten. Sven Wiertz sieht hier vor allem den Bund gefordert, die Städte bei den Kosten der Unterkunft für Arbeitslose, der Finanzierung der Kosten für geduldete Flüchtlinge, der Jugendhilfe und den Hilfen zur Erziehung finanziell deutlich stärker als bisher zu entlasten. Allein für die Hilfe zur Erziehung gibt Remscheid pro Jahr eine zweistellige Millionensumme aus.

Für Sven Wiertz ist die Lösung dieses Themas eine „gesamtnationale Aufgabe“. So wie Remscheid 25 Jahre lang in den Fond Deutscher Einheit eingezahlt habe, um die Lasten der Wiedervereinigung abzudecken, so gehe es jetzt darum, dass die besser gestellten Kommunen den anderen helfen. Nach der Sommerpause, so die Erwartung des Remscheider Kämmerers, müsse das Thema in Berlin zügig angegangen werden. Noch sei die Ausgangslage unter anderem durch niedrige Zinsen gut. „Es wird für die Kommunen zunehmend schwierig, wenn sich das wirtschaftliche Umfeld verschlechtern sollte“, sagt Sven Wiertz mit Blick auf erste Hinweise auf eine Verschlechterung der Konjunkturdaten in Deutschland.