Öffentlich geförderter Wohnraum : Höhere Nachlässe für Eigentümer von leeren Wohnungen

Carsten Thies war mit einer Delegation der Stadt in Düsseldorf. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Eine Delegation der Stadt Remscheid war gestern im Heimat- und Kommunalminsterium, um Gespräche zum öffentlich geförderten Wohnraum zu führen.

Was Thies aber doch verraten hat: Es wurde in Aussicht gestellt, dass die NRW-Bank Vermietern Nachlässe von bis zu 30 Prozent bei der Tilgung von zinslosen Darlehen gewährt. Und das könnte für Remscheid wichtig werden. Denn die Stadt hat wie viele andere Städte in Deutschland zu wenig öffentlich geförderten Wohnraum und droht weiteren zu verlieren, weil die Sozialbindung vieler Wohnungen ausläuft.