Nach angekündigter Schließung Hochbetrieb im Hudora-Outlet

Für Verkehrschaos am Jägerwald und meterlange Warteschlangen sorgte am Samstagmorgen die Öffnung des Hudora-Outlets in Remscheid. Menschen aus der gesamten Region hatten vom Abverkauf des Sportwaren-Herstellers gehört und zum Teil lange Wege auf sich genommen, um das eine oder andere verführerische Schnäppchen zu schlagen. Die Autos stapelten sich regelrecht auf dem Vorplatz der Firma. Der Kampf um jeden freien Parkplatz war ausgebrochen. Wie würde es unter diesen Bedingungen wohl im Outlet aussehen? Klopperei um das letzte Kinderrad ?