Pokal-Spiel in Remscheid mit erhöhtem Sicherheitsrisiko Böller, Bier und Bratwurst beim Bergischen Derby

Für den FC Remscheid ist das Derby ein großer Tag. Seit bei der Auslosung am 17. Juli für die erste Runde des Niederrheinpokals der WSV als Gegner ermittelt wurde ist die Vorfreude beim Verein riesengroß. Extra für diese Partie wurde ein Trikot gestaltet, das an die Zweitligazeiten des FCR erinnert. Zumindest was den Besucher-Zuspruch angeht, erfüllen sich die Erwartungen. Wo sonst 150 bis 200 Zuschauer die Heimspiele verfolgen, hat diesmal geschätzt die zehnfache Zahl den Weg an die Wupperstraße gefunden. Bei besserem Wetter wäre sicher noch mehr drin gewesen.