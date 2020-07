Prozess gegen Remscheider : Hitzige Diskussion im Gerichtssaal

Am Mittwoch soll das Urteil gesprochen werden. Foto: dpa/Oliver Berg

Remscheid/Wuppertal Über Monate bereits wird mit großer Sorgfalt die Anklage gegen einen 36-jährigen Remscheider verhandelt, der im September 2019 eine damals 79-jährige Wuppertalerin erstochen haben soll – was der Angeklagte bereits zu Anfang des Prozesses gestanden hat.

Der Grund: Er habe sich von der Stiefgroßmutter seiner ehemaligen Lebensgefährtin 1000 Euro leihen wollen, um einen Teil seiner Spielschulden begleichen zu können. Zwei Jahre früher hatte die Frau seiner Familie schon einmal aus der Klemme geholfen. Diesmal endete die Bitte in einer Katastrophe.

Weil sie ihn ausgelacht habe, seien bei ihm die Sicherungen durchgebrannt, er habe rot gesehen, die schreiende Frau gepackt und im Affekt mit einem Messer aus ihrer Küche so lange zugestochen, bis sie ruhig gewesen sei.

Dann habe er schließlich mit ihrer Bankkarte 1000 Euro bei der Commerzbank abgehoben und einen Teil seiner Schulden bezahlt. Danach habe er sich auf den Weg zurück in den Tannenhof gemacht, in dem er wegen Depressionen und psychotischer Ausraster bereits zum vierten Mal in Therapie gewesen sei.

Die Anklage aber sah einen Punkt anders: Er habe mit seinem mitgebrachten eigenen Messer die alte Dame nicht im Affekt, sondern geplant erstochen. Das Messer selber aber ist verschwunden. Die Frage also: War es kaltblütiger, geplanter Mord von einem, der von grausamen Fernsehserien wie „Sons of Anarchy“ schwärmte und den Therapeuten von Gewaltfantasien berichtet hatte? Oder war es die Affekthandlung von einem sonst extrem Beherrschten, der von der Familie verlassen am Ende der Sackgasse nicht mehr weiterwusste und Hohngelächter einfach nicht mehr ertragen konnte?

Viele Ärzte und Weggefährten hatten bereits ausgesagt, ohne ein klares Ergebnis – bei einem schlechten Fußballspiel hätte man auf das Elfmeterschießen gewartet. Der Psychologische Gutachter Dr. Markgraf sollte nun den entscheidenden Punkt machen. Er hatte den Angeklagten exploriert, den Prozess verfolgt und war seinerseits an der Verschlossenheit des Angeklagten fast verzweifelt.