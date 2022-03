Konvoi aus Remscheid : Hilfstransport rollt zu Partnern in Polen

Wojtek Sadowski (links) ist einer der beiden Fahrer des 40-Tonners. Salvatore Ramos (rechts) von der Arbeit Remscheid belud den großen Lkw mit dem Gabelstapler. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Ein 40-Tonner und zwei kleinere Lkw, voll beladen mit Spenden aus Remscheid, sollen noch am Mittwoch den Partnerkreis in Polen erreichen. Die Landrätin von Mragowo hat der Stadt ihre tiefe Dankbarkeit ausgedrückt.

Einen „Reflex des Herzens“ – so nennt Barbara Kuzmicka-Rogalla in einem Dankesbrief an Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz die Hilfsaktion, die in Remscheid innerhalb einer Woche auf die Beine gestellt wurde. Kurz nachdem die Landrätin des mit Remscheid über eine offizielle Städtepartnerschaft verbundenen Kreises Mragowo (Sensburg) in Polen ein Hilfsangebot der Stadt zur Unterstützung bei der Versorgung der vielen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angenommen hatte, legte eine Arbeitsgruppe unter Federführung von Sozialdezernent Thomas Neuhaus und mit tatkräftiger Unterstützung unter anderem von Radio-Moderator Horst Kläuser los.

Mit beeindruckendem Erfolg. Das Ergebnis ihres vor einer Woche über die Medien veröffentlichten Spendenaufrufes wurde am Dienstag auf die insgesamt drei Lkw verladen, die sich auf die mehr als 1000 Kilometer lange Strecke an die masurische Seenplatte machen werden.

Sicher verpackt werden die Hilfsgüter in den Frachtraum geladen. Foto: Jürgen Moll

Info Nachbarland Polen ist Ziel vieler Flüchtlinge Bevölkerung Rund 21.000 Menschen leben nach offiziellen Angaben in Remscheids Partnerkreis Mragowo (Sensburg). Flucht Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine seien bis Donnerstag letzter Woche etwa 1500 Flüchtlinge offiziell registriert worden, berichteten Vertreter des Landkreises vor Journalisten.

Zuerst beladen wurde gestern auf dem Hof der gemeinnützigen Arbeit Remscheid gGmbH der 40-Tonner der Spedition Langescheid. Der Brummi, gesteuert von zwei erfahrenen Lkw-Fahrern, wird sich bereits in der Nacht zum Mittwoch auf den Weg machen. Am Mittwochmorgen folgen dann noch zwei 7,5-Tonner.

Die Liste der Dinge, die vor Ort am dringendsten gebraucht werden, könne durch die Spenden komplett abgearbeitet werden, berichtete Thomas Neuhaus im Gespräch mit der Redaktion. Lebensmittel, Decken, Feldbetten, Hygieneartikel wurden reichlich gespendet. Über die zudem eingeworbenen Geldspenden wurden die von den polnischen Partnern erbetenen Stromaggregate gekauft.

Diese, so berichtet Karol Czerwinsky, Vertreter der Deutschen Minderheit in Mragowo, im Gespräch mit unserer Redaktion, sollen weiter in die Ukraine geschickt werden. In Mragowo freut man sich auf die Gäste aus Remscheid aber nicht nur, weil sie dringend benötigte Hilfsmittel bringen. Genau wie auch Patendezernent Thomas Neuhaus hoffen die Verantwortlichen in Masuren, dass die jüngste vom Remscheider Rat beschlossene Städtepartnerschaft durch die gemeinsame Hilfsaktion für die Ukraine zusätzliche Fahrt aufnimmt.

So wird Joachim Weber, Vorsitzender der SG Hackenberg, der als einer von zwei Fahrern einen der 7,5-Tonner steuern wird, vor Ort vom Vorsitzenden des dortigen Fußballclubs empfangen. Auch ein kleines Besuchsprogramm ist vorgesehen. Umgekehrt wird auch Remscheid ein bisschen Eigenwerbung machen. Im Gepäck hat die Reisegruppe aus dem Bergischen Land auch Broschüren des Stadtmarketings. Die bei der Arbeit Remscheid angesiedelte Produktionsschule „Catering & Eingemachtes“ wird der Reisegruppe zudem ein paar selbst hergestellte Gastgeschenke für die Landrätin und die Offiziellen des Kreises Sensburg mitgeben.