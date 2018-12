Verkauf und Bilanz: Silvesterfeuerwerk wird über das Smartphone abgefeuert

Der Werksverkauf bei Nico startet. Durchschnittlich geben Kunden rund 50 Euro für die Pyrotechnik zum Jahreswechsel aus.

Es ist das Highlight für viele Feuerwerkfans, wenn zum Jahresende die Firma Nico Feuerwerk ihre Tore zum Werksverkauf öffnet. Morgen geht es ab neun Uhr auf dem Gelände am Flügel 1 an der Stadtgrenze zu Wuppertal los. Verschiedene Raketen, Batterien, Tischfeuer, Fontänen und Knaller werden dann für das Silvesterfeuerwerk besorgt.

Für Technik-Begeisterte gibt es in diesem Jahr etwas ganz Besonderes: Die Zündanlage „FireFly“, für die Nico die exklusiven Vertriebsrechte in Europa besitzt. „Ich bin gespannt, wie das angenommen wird“, sagt Neuhaus. Bis zu 15 Feuerwerksartikel können an das Gerät angeschlossen werden, das über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden und durch die App ferngesteuert wird. Aus bis zu 50 Metern sicherer Entfernung kann man dann die vorher in der App erstellte Lichtshow zünden und sogar mit Musik versehen. Der bis zu 800 Grad heiß werdende Glühdraht, der für die Zündung verantwortlich ist, hält bei guter Pflege bis zu 30 Zündungen aus.