Heiligabend in der Remscheider Citykirche Weihnachten für Einsame

Remscheid · An Weihnachten soll niemand alleine sein müssen. Deshalb gibt es seit fast dreißig Jahren eine Feier an Heiligabend in der Citykirche für Alleinstehende.

22.12.2023 , 19:00 Uhr

Martin Rogalla ist Pfarrer in der evangelischen Citykirche Remscheid. Foto: Elena Pintus