Feier für Alleinstehende in Remscheid : „Hier beginnt für mich Weihnachten“

Bereiten die Weihnachtsfeier im Vaßbendersaal vor: Doris Edelhoff-Douven (v.l.), Ursel Peiseler, Annette Moritz, Herbert Willecke-Werner, Inga Dammann und Jens Uwe Johannsen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Innenstadt Ursel Peiseler und Annette Moritz gehören zu dem Team der Ehrenamtlichen, die am Heiligen Abend im Vaßbendersaal ein Festessen ausrichten – damit niemand alleine bleiben muss.

Wenn Ursel Peiseler vormittags die Türen zum Vaßbendersaal aufschließt, wenn sie ihren Blick über die gedeckten Tische schweifen lässt und über den geschmückten Weihnachtsbaum, dann kehrt für einen Augenblick Ruhe ein. „Dann beginnt für mich Weihnachten“, sagt die 74-Jährige.

In diesem Moment, in dem der große Festabend schon seinen feierlichen Schatten vorauswirft und viele Stunden des ehrenamtlichen Einsatzes hinter ihr und vor ihr liegen, da sucht sich die Weihnachtsfreude ihren Weg. Meistens dauert es dann nicht lange, bis ein geschäftiges Treiben im Saal beginnt. Ehrenamtliche nehmen Salate entgegen, die Remscheider zubereitet haben und abgeben. Wenn es dann langsam dunkel wird, zünden die Freiwilligen die Kerzen an und öffnen die Tore weit, um ihre Gäste willkommen zu heißen – Menschen, die auf der Straße leben und keine üppig gedeckten Tische mehr kennen oder Frauen und Männer, die am Heiligen Abend nicht alleine bleiben wollen. Junge und Alte. Im Vaßbendersaal muss am Heiligen Abend keiner alleine bleiben. „Bei uns ist jeder willkommen“, sagt Ursel Peiseler, „wir fragen nicht danach, warum er kommt, sondern freuen uns, dass er da ist.“

Info Spenden sind noch willkommen Salate Ob Kartoffelsalat oder exotische Rezepte: Die Ehrenamtlichen freuen sich über Salatspenden. Die Salate werden vor Ort gleich in Schüsseln umgefüllt, so dass Spender ihre eigenen Schüsseln direkt wieder mit nach Hause nehmen können. Abgabe Salate werden am Heiligen Abend zwischen 10 und

17 Uhr im Vaßbendersaal entgegengenommen. Teilnahme Eine Anmeldung zur Teilnahme an der Ökumenischen Weihnachtsfeier ist nicht nötig. Jeder ist zwischen 17 und

21.30 Uhr willkommen.

Bereits um 17 Uhr öffnen am Heiligen Abend die Türen zum festlich geschmückten Saal, den die Ehrenamtlichen bereits am Samstag zuvor mit Tischdecken und Tannengrün, mit Kerzen und Servietten verwandelt haben. Wenn die ersten Gäste kommen, dann gibt es Kaffee und Kuchen – dann haben die Ehrenamtlichen alle Hände voll zu tun. „Eigentlich bleibt für uns während des Festes kaum Zeit, um sich an der Geselligkeit und der schönen Stimmung zu freuen“, sagt Ursel Peiseler. Denn nach Kaffee und Kuchen kommen Pfarrer Martin Rogalla und Pfarrerin Ursula Buchkremer mit dem Friedenslicht aus der benachbarten Stadtkirche – dann wird die Weihnachtsgeschichte gelesen und Lieder werden gesungen. „Ich nehme mir meistens einen Augenblick, um diese wundervolle Stimmung auf mich wirken zu lassen“, sagt Annette Moritz, die ebenfalls zum Team der Ehrenamtlichen gehört. Weihnachten ohne diesen Moment kann sie sich nicht vorstellen.

Danach nehmen die Freiwilligen Aufstellung am Büfett und füllen den Gästen die Teller. Zu den gespendeten Salaten gesellen sich Geschnetzeltes und Suppe, die heimische Gastronomen beisteuern, ein Metzger spendet sieben Kilogramm Mett, die sich in die beliebten Mettbrötchen verwandeln, dazu gibt es Spargelröllchen, gefüllte Eier, allerlei Köstlichkeiten, die die Ehrenamtlichen zubereiten. Was übrig bleibt, wird in Portionen verpackt und den Gästen mit auf den Weg gegeben.

„Ich habe viel Stress in diesen Tagen vor der Feier“, sagt Ursel Peiseler. Im Grunde würden die Vorbereitungen bereits im Oktober beginnen, die heiße Phase dann am Wochenende vor dem Heiligen Abend. Dazu käme die Unsicherheit, wie viele Remscheider Salate spenden und wie viele Menschen die Einladung annehmen. Reicht das Essen? Bleiben viele Stühle leer? Im vergangenen Jahr kamen 160 Gäste – und das Essen reichte. „Da fühle ich mich dann an die Speisung der 5000 erinnert“, sagt Ursel Peiseler und lächelt: „Fünf Brote und zwei Fische. Und am Ende bleibt noch etwas übrig.“

Ein Fest ohne den Einsatz im Vaßbendersaal können sich die Ehrenamtlichen nicht mehr vorstellen. „Ich habe damals meine Schwester gefragt, ob sie böse wäre, wenn ich am Heiligen Abend nicht mehr käme und stattdessen bei der ökumenischen Feier helfe“, erzählt Ursel Peiseler. Das war vor vielen Jahren und bereut hat sie die Entscheidung nicht. Das sei für sie kein Opfer, sondern ein Bedürfnis und sie kehre in der Heiligen Nacht ganz erfüllt zurück nach Hause.