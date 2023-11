Remscheider Sozialamt-Mitarbeiter unterwegs Herrentour 2024 geht nach Rostock

Natürlich geht es in erster Linie darum, gemeinsam Zeit zu verbringen. Aber die Städte sind ebenfalls wichtig – und dazu kommen allerlei erinnerungswürdige Anekdoten an die Aufenthalte. „So waren wir 2010 etwa in Regensburg und haben am Sonntagnachmittag das WM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Argentinien im größten Biergarten der Stadt beim Rudelgucken gesehen – ein Kollege hatte das einzige Argentinien-Trikot an, der Spott war klar bei ihm“, sagt Heinrichs. In Frankfurt hat die Truppe 2007 das nur alle sieben Jahre stattfindende Wolkenkratzerfestival sehen können, eindrucksvolle Besuche in den höchsten Gebäuden der Stadt inklusive. Interessant sei auch der Besucher der „ältesten Sozialsiedlung der Welt“ gewesen, der Fuggerei in Augsburg im Jahr 2016. Und sicherlich wird auch Rostock für die eine oder andere Erinnerung sorgen – und man darf gespannt sein, was sich die reisefreudige Gruppe „50/1 und Ehemalige“ für die 40. Auflage ihrer Herrentour im Jahr 2027 einfallen lassen wird.