Zahlreiche Besucher in Remscheid Volle Straßen beim Herbst- und Bauernmarkt

Ein Getummel und Gewusel, wie es Lüttringhausen seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr erlebt hat. So ließe sich das Spektakel beschreiben, das sich am Sonntagnachmittag bei goldenem Herbstwetter im Lütterkuser Herzen abspielte. Der nunmehr 15. Herbst- und Bauernmarkt lockte Menschen aus allen Himmelsrichtungen in Remscheids nördlichsten Stadtbezirk, der kurzzeitig sogar einen kleinen Verkehrskollaps erlebte.