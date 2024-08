Zensus-Ergebnisse So heizt Remscheid

Mit Fernwärme wurden dagegen nur wenige Wohnungen in Remscheid beheizt: Während der NRW-Schnitt bei 9,7 Prozent liegt, lag der Anteil den Zensusergebnissen zufolge in Remscheid gerade einmal bei 3,6 Prozent. Generell machte Fernwärme lediglich einen kleinen Teil der Energieversorgung von Wohnungen in Nordrhein-Westfalen aus. Besonders hoch waren die Zahlen allerdings in Hürth bei Köln (52,5 Prozent) sowie im Ruhrgebiet (Dinslaken mit 35,9 Prozent).