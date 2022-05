Besuch bei Remscheids Stahlschmiede Dirostahl : Heiße Eisen für Hendrik Wüst

Lüttringhausen Beim Besuch im Stahl-, Walz- und Hammerwerk der Firma Dirostahl appelliert Geschäftsführer Markus Lüke an den NRW-Ministerpräsidenten, in der Energiekrise besonnen zu agieren. Auch im Sinne der notwendigen Energiewende.

Was ein Öl- und Gasembargo, wie es aktuell als Folge des Krieges in der Ukraine in der Politik sehr intensiv diskutiert wird, für die heimische Industrie bedeuten würde, erfuhr NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag bei einem Besuch bei der Firma Dirostahl. Begleitet von einer Gruppe von Journalisten erlebte Wüst bei der Besichtigung des Presswerks, wie die viele Tonnen schweren Stahlteile mit einem Greifarm aus dem Schlund des mehr als 1000 Grad heißen Ofens geholt und mit einem kurzen Aufsetzen auf den Hallenboden von der Schlacke befreit wurden. Nicht minder beeindruckend wirkt die riesige Presse in der Halle, von der die rot glühenden Metallkuchen in Form gebracht werden.