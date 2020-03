Kostenpflichtiger Inhalt: Betrüger nach „Identitätsdiebstahl“ in Remscheid verurteilt. : Heinrich Traue sitzt auf 212.000 Euro Schulden

Heinrich Traue hat sich zum Transport für die 600 Seiten umfassende Ermittlungsakte extra einen Rollkoffer gekauft. Foto: Stefan Koch/Mindener Tageblatt

Remscheid/Minden Heinrich Traue ist ein bekannter Mann. In Minden hört er ständig, man wolle ihm dort einen roten Teppich ausrollen. Und die Sackgasse, in der er wohnt, müsste eigentlich in Heinrich-Traue-Weg umbenannt werden.