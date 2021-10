Nach Zank mit Remscheider Bauamt : Heimatbund unterstützt Tapas-Bar

Zur Eröffnung gab es für Ali Topbas von Peter Maar (rechts) und Dirk Bosselmann (links) eine Dröppelminna vom Heimatbund. Der unterstützt weiter das Vorhaben Topbas’, ein Gartenlokal einzurichten. Foto: Jürgen Moll

Lüttringhausen Am Freitag öffnete „Topas Tapas“ in Lüttringhausen. Zur Eröffnung begrüßte Inhaber Ali Topbas zahlreiche Gäste an der Gertenbachstraße. Trotz Ablehnung des Bauamtes hält er auch weiterhin an der Realisierung des Gartenlokals fest.