Neuer Wohnraum in Alt-Remscheid „Hauswächter“ sollen ins leere Berufskolleg ziehen

Dass die Mietverhältnisse in diesem Geschäftsfeld durchaus auch länger dauern können, zeigt ein Blick auf die Homepage von Monoma. „Ich durfte viele schöne Momente erleben und habe Freundschaften fürs Leben geschlossen“, berichtet etwa Yasin (31). Der freischaffende Künstler lebte vier Jahre in einem Klassenzimmer in Münster. Ines dagegen wohnt in einem alten Schulgebäude in Gladbeck in einer Hausgemeinschaft. „Am besten ist, dass ich hier so viel Platz habe, um mich kreativ auszuleben. Im Treppenhaus ist zum Beispiel super Licht um zu Fotografieren und es gibt viele Flächen um sich mal auszubreiten“, wird sie zitiert.