Brand in Remscheid : Haus nach Feuer unbewohnbar

Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr einen Trupp mit C-Rohr ein. Foto: dpa/Robert Michael

Remscheid Die Feuerwehr wurde am Donnerstag gegen 11.07 Uhr in die Damaschkestraße gerufen. Aus noch ungeklärter Ursache war in einer Doppelhaushälfte Küchenmobiliar in Brand geraten.

Die Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Zur Brandbekämpfung wurde ein Trupp mit C-Rohr eingesetzt, heißt es von der Feuerwehr. Das Feuer konnte mit geringen Mengen Wasser gelöscht werden.

Anschließend wurde die Doppelhaushälfte mittels Überdruckbelüftungsgerät entraucht. Durch den Rauch wurde das Haus allerdings stark kontaminiert und als unbewohnbar eingestuft.

(red)