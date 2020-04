Sanierung in Remscheid : Haus Cleff lässt die Hüllen fallen

Die Sanierung des Haus Cleff beginnt mit dem Entfernen der Schieferplatten auf dem Dach. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Die Schieferplatten an Haus Cleff in Remscheid müssen weichen. Die Sanierung des denkmalgeschützten Hauses soll Ende 2021 abgeschlossen sein. Die Kosten liegen bei 3,2 Millionen Euro.

Eine Plastikfolie umhüllt das Haus Cleff in Hasten. Von oben werfen Arbeiter die alten Schieferplatten durch eine schwarze Röhre, die zu einem Container führt. In den nächsten Tagen legen sie die Hülle des herrschaftlichen Baues frei. „Dann können wir zum ersten Mal sehen, wie es um die Architektur des Gebäudes bestellt ist“, sagt Anja Klein, die als Architektin die Sanierungsarbeiten betreut. Bis Ende des nächsten Jahres sollen die umfangreichen Arbeiten abgeschlossen sein. Der Rat der Stadt hat dafür 3,2 Millionen Euro bereitgestellt. In der Summe sind auch Fördergelder eingerechnet.

Die aufwändigen und kostspieligen Arbeiten dienen dem Erhalt des Gebäudes, das ansonsten verfallen wäre. Vor gut sechs Jahren hat sich bestätigt, was Fachleute nicht gerne wahrhaben wollten. Ein Nagekäfer zerlegte das Gebälk des Hauses Cleff. Das bedeutete das Ende des ehemaligen Heimatmuseums. Das Haus wurde entkernt und der Käfer entfernt.

INfo Fotos aus dem entkernten Innenraum Der Förderverein des Hauses Cleff kann in absehbarer Zeit nicht das tun, was er gerne tun würde. Durchs Haus führen und erzählen, wie die Kaufleute damals gelebt und gearbeitet haben. Laut der Vorsitzenden Beatrice Schlieper wollen sie aber die Gelegenheit nutzen, Fotos aus dem entkernten Innenraum auf ihre Homepage zu stellen und die pure Architektur präsentieren.

Die Handwerker schlagen nun alle Schieferplatten von Dach und Fassade ab. Sie stammen aus der Nachkriegszeit. Mit deutschem Schiefer sollen sie ersetzt werden. Er entspricht wohl am ehesten der Originalverkleidung, so vermuten die Experten. Es existieren keine Dokumente über das Verlegebild aus der Ursprungszeit, dem Jahr 1776. Als Orientierung dient den Handwerkern eine Fotografie aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. „Das Verlegemuster wird so ähnlich aussehen wie das bisherige“, sagt Klein.

Für die Fachleute beginnt eine Zeit des Forschens. Wie ist es um die Balkenkonstruktion bestellt? Passen die Anschlüsse und Überstände bei den Fenstern? Wie ist der Zustand der Nägel und Schrauben zu beurteilen? Es gibt viele Detailfragen, die nur im Team gelöst werden können. Im Gegensatz zu einem Neubau können nicht die Zimmerleute, Dachdecker und Fensterbauer ihre Arbeiten nacheinander erledigen. Bei jedem Fenster und bei der Türe gilt es, genaue Absprachen mit den Fachabteilungen zu treffen. „Wir sind noch in der Findungsphase“, sagt Anja Klein, was zum Beispiel die Farbgestaltung betrifft.

Ob der bergische Farbklang Weiß, Grün, Schiefer auch in der Entstehungszeit eingesetzt wurde, gilt als nicht gesichert. An den Rahmen sind Spuren von grauer Farbe entdeckt worden. Mit dem Grauton auf Holz sollten hochwertigere Steine imitiert werden. Grau oder Weiß — solche Entscheidungen sind weiterhin in der Schwebe und werden mit der Oberen Denkmalschutzbehörde abgesprochen.

Das Alter der Fenster des Doppelhauses schätzen Experten auf 250 bis 300 Jahre. Das Holz sei in großen Teilen noch gut erhalten. Doch mit einfachem Abschleifen und Überstreichen kommt man in Hasten nicht zum Ziel. Jedes Fenster wird ausgebaut, in eine Werkstatt gebracht, dort fachgerecht überarbeitet und später wieder eingebaut. Einige Fenster im Obergeschoss sind bereits ausgebaut worden.

Die ursprüngliche Idee, das Deutsche Werkzeugmuseum mit dem Haus Cleff durch einen modern gestalteten Glastrakt zu verbinden, ist verworfen worden. Für die Denkmalschützer wäre das ein zu großer Eingriff in die Charakteristik des Hauses. Es hätte die Symmetrie der Doppelhaushälften zerstört. Dennoch müssen die Architekten eine akzeptable Lösung finden, um einen Aufzug zu installieren. Ohne Aufzug entspricht das Gebäude nicht mehr den Erfordernissen eines barrierefreien Museums. Er soll nach jetzigen Plänen an der Rückseite zum Garten hin in die Fassade integriert werden.