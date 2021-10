Eine Person bei Feuer in Remscheider Einfamilienhaus verletzt : Haus brennt: Ein Verletzter, Hunde und Schlange gerettet

Honsberg Bis tief in die Nacht zu Samstag war die Feuerwehr mit Löscharbeiten an einem Einfamilienhaus in Honsberg beschäftigt. Gegen 20.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Eine Person wurde nach Angaben der Feuerwehr verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Honsberg (red) Bis tief in die Nacht zu Samstag war die Feuerwehr mit Löscharbeiten an einem Einfamilienhaus in Honsberg beschäftigt. Gegen 20.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Eine Person wurde verletzt und musste im Kranklenhaus behandelt werden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Haus mit einem angebauten Garagenkomplex in Brand. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Auch drei Hunde, die sich im Gebäude befanden, wurden durch den Besitzer ins Freie gebracht. Bei Nachlöscharbeiten konnte noch eine Schlange aus dem Gebäude gerettet und dem Besitzer übergeben werden.

Die Ausbreitung des Brandes auf Nachbargebäude konnte durch den massiven Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Das Wohngebäude und die drei Garagen, in denen sich mehrere Fahrzeuge befanden wurden durch das Feuer komplett zerstört. Die Bewohner wurden durch den leitenden Notarzt untersucht. Eine Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Sana Klinikum gebracht. Die beiden anderen Bewohner konnten vor Ort bleiben und wurden durch einen Notfallseelsorger betreut.

Zum Ablöschen weiterer Glutnester wurde das gesamte Dach des Gebäudes abgedeckt. Der angrenzende Garagenkomplex wurde mit Schaum geflutet. Eine Brandwache wurde durch die Löschweinheit Bergisch Born gestellt. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Kriminalpolizei übergeben. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Hauptwache der Berufsfeuerwehr Remscheid durch die Löscheinheiten Lennep, Lüdorf und Bergisch Born besetzt.

