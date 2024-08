Verkehrsplanung in Remscheid Stadt schlägt große Einbahnstraßen-Lösung für die Kölner Straße vor

Die Kölner Straße in Lennep soll im Abschnitt zwischen Kreishaus und Wupperstraße als „Lange Einbahnstraße“ umgestaltet werden. Einen entsprechenden Beschluss schlägt die Stadtverwaltung der Politik vor. In der vorgeschlagenen Variante werde „das volle städtebauliche Potenzial der Kölner Straße aktiviert“, begründet die Stadt, warum man diesen Weg gehen möchte. In einer früheren Planungsphase war auch mal über eine kurze Einbahnstraße im Abschnitt zwischen der Straße Am Johannisberg und der Bahnhofstraße nachgedacht worden.