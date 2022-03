Nach Messerstecherei in Remscheid : Hauptgeschädigter im Zeugenstand

Remscheid/Wuppertal Der Prozess am Landgericht in Wuppertal um die lebensgefährliche Messerstiche am Allee-Center geht weiter. Jetzt sagte das Opfer aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mikko Schümmelfeder

Ein wenig Kirmes und viel Alkohol – das entwickelte sich im September letzten Jahres zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren im Bus vom Quimperplatz zum Allee-Center. Dort kam es schließlich zunächst zu einer Schlägerei, die mit einem Messerstich in den Kopf eines 24-jährigen Remscheiders endete. Ein 17-Jähriger wurde durch einen Schnitt am Bauch ebenfalls verletzt.

Nur ein Optimist hätte erwartet, dass der durch einen Messerstich in den Kopf besonders schwer verletzte 24-jährige Remscheider noch eine Aussage hätte machen können. Das Messer hatte nur knapp die großen Arterien verfehlt. Bei dem Mann, der jetzt vor dem Landgericht Wuppertal aussagte, wurde das Sprachzentrum geschädigt, zudem ist er rechtsseitig gelähmt, auch wenn Hoffnung auf etwas Besserung besteht.

Fragen zum Ablauf des Streits konnte er aber beantworten. Er erinnerte sich sogar, wie er nach dem Stich auf dem Boden lag. Selbst da – so die Zeugen - sei er noch ansprechbar gewesen. Ein Déja-vu: Bereits Jahre vor diesem Fall, so stellten die Ärzte fest, habe er eine sichtbar schwere Schädelverletzung erlitten, verursacht angeblich durch eine Bierflasche. Diese Verletzung habe aber keinen Einfluss auf seinen derzeitigen Zustand.

Das Gutachten einer Rechtsmedizinerin klärte gleich auch andere Aspekte: Danach stammen die Kopfverletzungen des Opfers keinesfalls von einem Stock, den der Hauptbeschuldigte in der Hand gehalten haben will, und auch dessen Schürfwunden, die im Polizeigewahrsam festgestellt wurden, können nicht von einem Messerangriff des Opfers stammen, wie zunächst behauptet wurde.

Schwieriger einzuschätzen waren die Aussagen seines Freundes, des zweiten, erst 17-jährigen Opfers, das aus der Haft (wegen einer anderen Angelegenheit) vorgeführt wurde. Streitlustig soll er nach der Messerverletzung am Bauch erst weggelaufen sein und dann um sich geschlagen haben. Er musste wohl erst von den Sanitätern überwältigt werden. Seine Erinnerung beschränkte sich möglicherweise wegen eines damals hohen Promillepegels hauptsächlich darauf, dass er den Kopf seines verletzten Freundes gehalten habe. Nur diffus war deshalb die Schilderung über den Ablauf des Streits und die Rolle der Beteiligten, besonders der drei Angeklagten. Zudem gaben auch die Videoaufzeichnungen des Busses wenig her, der Streit eskalierte im Dunkeln außerhalb.

Das Befragen von Polizeibeamtinnen über widersprüchliche Aussagen von Zeugen in den Protokollen der polizeilichen Vernehmungen führte zum Protest der Anwälte. Die verlangten eine direkte Vernehmung dieser Personen, um eigene Fragen stellen zu können.