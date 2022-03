Attacke in Remscheid : Handtaschenräuber verletzt Seniorin

Lüttringhausen Ein Handtaschenräuber hat am Samstag eine Frau verletzt. Die 85-Jährige befand sich der Polizei zufolge gegen 17 Uhr an der Lüttringhauser Kreuzbergstraße in Höhe der Zufahrt eines Discounters, als sich ein Mann von hinten näherte und versuchte, ihr die Tasche zu entreißen.

Der Frau gelang es zwar, die Tasche festzuhalten, sie stürzte dabei aber zu Boden und verletzte sich. Der Räuber floh ohne Beute. Zeugen kümmerten sich um die Frau und versuchten, die Verfolgung aufzunehmen.

Den Täter beschrieb eine Zeugin als männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt und auffallend groß (etwa 1,90 bis 2 Meter). Er hatte eine sehr dünne Figur und trug weiße Sneaker.

Hinweise Tel. 02 02 / 284-0

(red)