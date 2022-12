Einkaufen in Remscheid Handelsverband fordert Konzept

Lennep · Kritik an den laufenden Planungsprozessen in Lennep und Alt-Remscheid äußert der Handelsverband im Städtedreieck. „Es ist nicht klar, wie es weitergeht“, sagte Geschäftsführer Ralf Engel mit Bezug auf die Prozesse, die nach dem Scheitern der DOC-Pläne in Lennep von der Stadtverwaltung angestoßen wurden.

07.12.2022, 06:50 Uhr

Ralf Engel, Geschäftsführer im Rheinischen Einzelhandelsverband, in der Elberfelder Innenstadt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)