Kultur in Remscheid : Perfekte Pointen und pompöse Kostüme

Remscheid Das beliebte Travestie-Duo „Ham & Egg“ freute sich über ein Heimspiel im Lenneper Rotationstheater. Das Publikum war von Anfang an voll dabei.

Aber Ham & Egg wären nur halb so lustig ohne ihre völlig abgedrehten Kostüme. „Wir mussten backstage wieder einige Wände einreißen, um alles unterbringen zu können“, kommentierte Egg. Und tatsächlich: Das, was die beiden da auf die Bühne brachten, hätte gut und gerne auch aus dem „Alles-nichts-oder“-Fundus von Hella von Sinnen stammen können. Etwa ein rosafarbenes Auto, in dem Egg zum Hans-Blum-Klassiker „Im Wagen vor mir“ über die Bühne groovte, nur um von Ham im himmelblauen Plüschpendant ausgebremst zu werden.

Das Publikum fand es großartig und sang und klatschte fleißig mit – und das war ein Moment, in dem Corona tatsächlich vergessen war, in dem die gute Laune alle unguten Pandemiegedanken fortschwemmte. Wofür man dem Duo letztlich nicht dankbar genug sein konnte.

Die „einfachen“ bunten Glitzerkleidchen, phantasievollen Roben und bis zur Decke hochtoupierten Haare waren fraglos ebenfalls Hingucker. Aber wenn Ham mit einer pompösen Modelleisenbahn um die Hüfte auf die Bühne kam, auf der zum Ende sogar eine kleine Lok ihre Kreise drehte, und ein Lied über die diversen Probleme der Deutschen Bahn sang, war das ganz großes Kino. Dazu kam ein ausgeprägter Wortwitz in den frech umgetexteten Pop-Songs: „Die Hoffnung stirbt zuletzt – im deutschen Schienennetz“ zur Melodie von „Losing My Religion“ von REM etwa, oder „Du bist echt kein Philosoph – dein Deutsch ist echt doof“ zu Take That‘s „How Deep Is Your Love“.