Corona-Virus : Halle West wird zum Impfzentrum

Remscheid Die Sporthalle West in Reinshagen wird bis zum 15. Dezember als Impfzentrum für Teile der Remscheider Bevölkerung eingerichtet. Nach Protesten gegen den Standort Hackenberg hat sich der Krisenstab für diesen Standort entschieden.

Die Impfungen sollen in Januar starten. Das Impfzentrum soll nach aktuelle Planungen bis Mitte 2021 betrieben werden. Um eine ähnliche Eignung wie das Sportzentrum Hackenberg zu erreichen, soll es vor Ort eine Einbahnstraßenregelung und Parkverbote geben. Der Busverkehr soll bis an die Halle herangeführt werden. weil die Zielgruppe für die ersten Impfungen so genannte vulnerable Gruppen sind, also etwa ältere Menschen mit Vorerkrankungen. Die Schüler, die bislang die Halle West für ihren Sportunterricht nutzen, sollen nach Hackenberg befördert werden, teilte die Stadt am Mittwochvormittag mit.