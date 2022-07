Einsatz in Remscheider Industriegebiet : Härterei-Halle in Lüttringhausen brennt

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: dpa/Carsten Rehder

Lüttringhausen Die Remscheider Feuerwehr musste am Samstagmorgen nach Lüttringhausen ausrücken. Der Grund: Es brennt in einer Härterei-Halle an der Walter-Freitag-Straße im Industriegebiet Großhülsberg. Das Feuer war gegen 7.45 Uhr ausgebrochen.

Die dichte Rauchwolke ist von Weitem zu sehen, die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun. Anwohner sollten wegen des vielen Rauchs vorsichtshalber Fenster und Türen schließen.