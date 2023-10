Wirtschaft in Remscheid “Allee-Center war der Niedergang der unteren Alleestraße“

Kaum ein Thema wurde in Remscheid so oft rauf und runter gespielt wie die Alleestraße. Blühte die ehemalige Flaniermeile vor einigen Jahrzehnten noch als Mittelpunkt der Stadt, so ist sie heute von Leerstand und Ein-Euro-Läden bedroht. Passanten ärgern sich über den Zustand, Verwaltung und Politik suchen nach Lösungen. Doch wie stehen eigentlich diejenigen zu der Straße, die täglich ihre Brötchen dort verdienen? Ein Blick auf die Alleestraße aus Händlersicht.