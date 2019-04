Luft wird etwas besser : Remscheid hält Grenzwert für Stickstoffdioxid ein

Remscheid Das zweite Jahr in Folge wird der EU-Grenzwert von 40 ug/m³ für Stickstoffdioxid an der Freiheitstraße in Remscheid eingehalten.

Von Andreas Weber

Die kleine Messstelle registrierte als Jahresmittelwert in 2018 38 ug/m³. 2016 lag der Wert bei 42 Mikrogramm pro Kubikmeter, 2015 bei 41 Mikrogramm.

Im Jahr 2013 waren dort sogar 48 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel festgehalten worden. Alles, was über dem Grenzwert von 40 liegt, gilt übrigens als akute Gefährdung der Bevölkerung. Ermittelt wird der Wert durch eine Messpatrone, die monatlich ausgetauscht wird.

„Tendenziell geht in NRW die Belastung mit Stickstoffdioxid weiterhin langsam zurück“, teilt das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) mit. Von 131 Messstellen in NRW weisen 45 eine Überschreitung des Grenzwertes auf.

Eine Folge erhöhter Stickstoffdioxid-Belastung, Dieselfahrverbote, drohen in der Seestadt auf dem Berge nicht. „In absehbarer Zeit ist eine Fortschreibung des bestehenden Luftreinhalteplanes für das Gebiet der Stadt Remscheid mit weiteren Maßnahmen wie Fahrverboten für Dieselfahrzeuge nicht vorgesehen“, teilt Stadtsprecherin Viola Juric mit.

Die Bestimmungen des Luftreinhalteplans für die Remscheider Umweltzone würden sich dadurch allerdings nicht verändern. Es sind weiter lediglich Fahrzeuge mit grüner Plakette zum Befahren der Umweltzone zugelassen.

Viola Juric verweist auch darauf, dass die Stadt an Lösungen arbeite. Da der Kraftfahrzeugverkehr einen deutlichen Anteil an der Luftschadstoffbelastung, dem CO2-Ausstoß und auch der Lärmbelastung habe, entwickele die Verwaltung Strategien und Maßnahmen zur Minderung der Belastung und setzt diese um. So werden in Folge des Integrierten Klimaschutzkonzepts derzeit erste Maßnahmen der „Gesamtstädtischen Mobilitätsstrategie“ in Angriff genommen.

Ziel sei es, gibt Viola Juric die Einschätzung des Umweltamtes wider, die Kraftfahrzeugnutzung zu senken und alternative Fortbewegung wie Fahrrad und öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu gestalten.

Dazu wird das Radwegenetz entwickelt. Das über viele Jahre immer wieder heiß diskutierte Radverkehrskonzept steht nun tatsächlich kurz vor der Fertigstellung, betont Juric.

Weitere Maßnahme: Die technische Umrüstung der Ampeln entlang der Freiheitstraße soll zu flüssigerem Verkehr und geringerem Schadstoffausstoß in diesem höchst belasteten Bereich in der Innenstadt führen.

Die Stadtwerke Remscheid nutzen bei die Erneuerung ihres Fahrzeugparks Hybridtechnologie und SCRT-Systeme auch für die Nachrüstung.

(Boll)