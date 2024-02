Badeparadies in Remscheid H2O stellt sich für die Zukunft auf

Die langen Schlangen am Eingang zum H 2 O könnten bald ein Ende haben. Denn das Badeparadies hat in ein zukunftsfähiges Kassensystem investiert, mit dem die Kunden ihren Besuch bereits von zu Hause aus planen können und den Einlass dadurch – trotz vielfältiger Angebote, Rabattaktionen und Sonderkonditionen, deutlich vereinfachen. Bislang verbrachten Badegäste, bevor sie überhaupt einen Fuß in die Wasser- oder Saunalandschaft setzten konnten, viel Zeit in der Warteschlange vor der Kasse, weil Mitarbeiter bemüht sind, jedem Gast ein individuell abgestimmtes Angebot zu machen. Jene, die diese Beratung nicht benötigen und sich selbst ihren Aufenthalt im H 2 O zusammenstellen wollen, können dies ab sofort bequem von zuhause aus erledigen. Mit dem dann vorhandenen elektronischen Ticket (E-Ticket) können Badegäste am Besuchstag dann ungeachtet der Schlange für eine Beratung, entspannt mit ihrem Ticket zum entsprechenden Schalter und durch das Drehkreuz. Eine deutliche Entlastung für die Mitarbeiter und eine beachtliche Zeitersparnis für die Besucher.