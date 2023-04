Anmeldungen in Remscheid Gymnasium ist die beliebteste Schulform

Nicht nur an Remscheids Grundschulen wird es voller. Um mehr als zehn Prozent steigt nach den Sommerferien die Schülerzahl an den weiterführenden Schulen. 1073 Kinder wurden insgesamt in den verschiedenen Schulformen angemeldet. Im vergangenen Jahr waren es noch 976. Erneut wurden 103 auswärtige Kinder in Remscheid angemeldet, sie kommen vor allem aus Radevormwald, Wermelskirchen und Wuppertal.