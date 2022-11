Politik in Remscheid Gute Aussichten für die Sternwarte am Stadtpark

Peter Kalbitz, seit 43 Jahren ehrenamtlich im Verein tätig, hatte zuvor berichtet, dass dort Einiges im Argen liege. So lässt sich die Kuppel nicht mehr richtig drehen. Die Ausrichtung der beiden Teleskope wird so erschwert. In dem Spalttor, mit dem das Dach für den Blick auf die Sterne geöffnet wird, sind bedingt durch die exponierte Lage in luftiger Höhe und das wechselhafte bergische Wetter Teile gerostet. Es funktioniert nicht mehr richtig.