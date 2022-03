Kremer-Umbau in Remscheid : Grüntopia: Ein Kurzurlaub in Lennep

Grüntopia: Ein Kurzurlaub in Lennep

Kremer-Umbau in Remscheid

Designer Marvin Hüttermann und Inhaber Alexander Kremer sind stolz auf das, was sie geschaffen haben. Nun kann der Ansturm kommen. Foto: Jürgen Moll

Lennep Gerade mal acht Wochen hat der Umbau des Lenneper Gartencenters Kremer in eine urbane Erlebnisoase mit erholsamem Kurztrip-Charakter gedauert. Am Donnerstag eröffnet „Grüntopia“ erstmalig seine Türen.

Riesige Palmen und Bananenstauden, bunte Holzstühle, ein charmant geformter Foodtruck aus altem Blech: Wer von diesem Interieur eine Aufnahme macht, könnte glattweg behaupten, er sei in der Karibik gewesen. Dabei braucht es gar keinen Fernstreckenflug, um in diesem Ambiente eine Kaffee-Spezialität oder einen herzhaften Burger zu genießen. Es reicht der Besuch im „Grüntopia“ an der Lüttringhauser Straße. „Unser Ziel war es, den Kunden mehr ein Ausflugziel, einen Spaziergang als eine reine Einkaufstour anzubieten“, erklärt Alexander Kremer bei einer kleiner Vorabführung für die Pressevertreter, „aber es spricht natürlich nichts dagegen, wenn sie bei uns auch etwas kaufen wollen.“