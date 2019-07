Politik in Remscheid : Grüne wollen Stärke im Rat verdoppeln

Remscheid Für die Kommunalwahl im kommenden Jahr sieht der Kreisverbandsvorsitzende Frank vom Scheidt seine Partei inhaltlich wie personell „optimal aufgestellt“. Das Ziel: Die Größe der Fraktion im Rat soll deutlich wachsen.

„Zuversicht“ war am Dienstagabend eine häufig verwendete Vokabel bei der Mitgliederversammlung der Grünen im spanischen Restaurant „Andalucia“ an der Elberfelder Straße. Und das nicht nur, weil das Motto „Veränderung in Zuversicht“ dem derzeit in Arbeit befindlichen Grundsatzprogramm der Bundespartei vorangestellt ist, wie Ratsmitglied Jutta Velte zu Beginn auch einigen neu gewonnenen Mitgliedern berichtete.