Politik in Remscheid : Grüne Siedlung Eisernstein

Auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule Eisernstein in Lüttringhausen könnte es verhältnismäßig grün bleiben.

Lüttringhausen In der BV Lüttringhausen wurden die Pläne für das Baugebiet der ehemaligen Grundschule präsentiert. Erstmals will die Stadt für den Klimaschutz im Bebauungsplan Maßnahmen zur Begrünung verankern.

Eine ganze Siedlung soll grün werden und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Stadt Remscheid geht erstmals den Weg, Regeln für ein Neubaugebiet zu integrieren, die unter anderem das Begrünen von Vorgärten vorschreiben. Bei dem Neubaugebiet handelt es sich um das brachliegende Gelände des ehemaligen Schulstandortes Eisernstein in Lüttringhausen.

In der Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Lüttringhausen stellte Christina Kutschaty von der Stadtentwicklung Details zum Gebiet vor. Vorgesehen ist eine Wohnbebauung mit dreigeschossigen Häusern und Tiefgarage im vorderen Bereich zur Straße „Am Schützenplatz“ sowie zweigeschossigen Einzel- und Doppelhäusern im hinteren Bereich zum Wohngebiet „An der Windmühle“. Der Anschluss soll über einen neuen Kreisverkehr an der Kreuzung Lockfinker Straße, Schulstraße und Am Schützenplatz erfolgen. Die Vermarktung der Grundstücke übernimmt die Stadt selbst.