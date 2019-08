Interview mit Beatrice Schlieper : Grüne setzen weiter auf Hartnäckigkeit

Grünen-Fraktionssprecherin Beatrice Schlieper beim Gespräch in der BM-Redaktion. Foto: Röser, Henning

Remscheid Beatrice Schlieper, Sprecherin der Ratsfraktion der Grünen, kann sich nur schwer vorstellen, mit der CDU nach der Kommunalwahl zu koalieren. Das Verhalten von ISG-Geschäftsführer Ralf Wieber sieht sie kritisch.

Kurz vor dem Ende der politischen Sommerpause kam Grünen-Fraktionssprecherin Beatrice Schlieper jetzt zum Redaktionsgespräch in die Redaktion der Bergischen Morgenpost. Die Themen:

Das Umfragehoch der Grünen Der Aufwind der Grünen in Remscheid verdanke sich auch der Strahlkraft des Führungsduos Baerbock / Habeck, sagt Beatrice Schlieper. Dieses Duo, das auf Augenhöhe agiere, sei „ein Stück Glück“ für die Partei. Nun gelte es vor Ort mit diesem Rückenwind grüne Themen umzusetzen. Beackert würden sie von vor Ort allerdings zum Teil bereits seit 15 Jahren. Jetzt aber sei die Offenheit der Menschen dafür viel größer.

Info Verdoppelung der Mandate möglich Zuversicht „Eine Verdoppelung der Mandate ist möglich“, sagte Parteivorsitzender Frank vom Scheidt beim jüngsten Parteitag der Remscheider Grünen mit Blick auf die 8,3 Prozent der Stimmen von 2014. Man habe die Zeit nach dem enttäuschenden Ergebnis bei der Landtagswahl 2017 genutzt, um sich inhaltlich auf einer „Tour des Zuhörens“ neu aufzustellen. Auch personell seien die Grünen in der Lage, die Ratsposten bis Listenplatz 15 „souverän“ zu besetzen.

Klimanotstand Dass sich die CDU im Antrag der Grünen für die Ratssitzung vor der Sommerpause am Begriff Notstand stört, sei traurig, sagt Schlieper: „Die CDU ist in der klimapolitischen Pubertät.“ Der eigene Antrag der CDU zum Thema enthalte „nur heiße Luft“. Statt Notstand könne man auch einen anderen Begriff wählen. Wichtig sei, dass das Thema Klimaschutz nicht länger an den Rand geschoben werde. Dazu hätten die Grünen sehr konkrete Vorschläge gemacht. So soll Klimaschutz zu einer Querschnittsaufgabe der Stadt werden, soll also bei jeder Entscheidung mitgedacht und geprüft werden. „Der Klimaschutz muss gleichwertig sein mit allen Infrastrukturmaßnahmen, die wir angehen.“

Verhältnis zur SPD „Wie Geschwister unterschiedlichen Alters“, beschreibt die Fraktionssprecherin das Verhältnis der beiden Ratsfraktionen. Mal begehre der eine auf, mal sage der andere, da mache ich nicht mit. Insgesamt komme man aber gut miteinander klar. Wichtig wäre ihr, dass bei der SPD „manchmal die Verlässlichkeit deutlicher wird“.

Die Ampel-Plus-Koalition im Rat „Das hat nicht so schlecht funktioniert“, zieht Schlieper eine positive Bilanz der bisherigen Zusammenarbeit.

Zusammenarbeit mit der CDU im kommenden Rat „Ich persönlich kann mir das im Moment nicht vorstellen“, sagt die Fraktionssprecherin als Reaktion auf die Ansage von CDU-Chef Jens Nettekoven im BM-Gespräch, vor der Kommunalwahl 2020 Gespräche mit potenziellen Partnern im Rat führen zu wollen. Ihre Einschätzung habe aber auch viel mit den handelnden Personen zu tun. In anderen Städten gebe es ja schwarz-grüne Kooperationen, die funktionieren.

Radwegekonzept Dass dieses Konzept jetzt vorliege, sei ein Erfolg der „konstruktiven Hartnäckigkeit“ der Grünen, betont Beatrice Schlieper. Als vor vielen Jahren der Radweg in der Schützenstraße angelegt wurde, seien die Grünen angefeindet worden. In einer Klausurtagung will die Partei das umfangreiche Konzept, das kurz vor der Sommerpause präsentiert wurde, zum Thema machen.