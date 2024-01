Möglicher Protest in Remscheid Das Rätsel um die grünen Kreuze in Lennep

(ep) Auf Feldern an der Borner Straße ist vor kurzem etwas gänzlich anderes aufgetaucht als Feldfrüchte. Eine Reihe grüner Kreuze ist dort seit einigen Tagen zu sehen. Woher sie kommen, was sie zu bedeuten haben und wer sie aufgestellt hat – all das weiß nicht einmal der Besitzer des Grundstücks, der Landwirt Karl-Heinz Buchholz.