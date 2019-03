Politik in Remscheid: Grüne informieren über Plastikmüll

Remscheid Partei will an Infoständen mit Bürgern über Müllvermeidung ins Gespräch kommen.

Ihre in dieser Zeit gewonnenen Erkenntnisse will Kempf den Bürgern zugänglich machen. Aktuell arbeitet sie an einer Liste mit praktischen Tipps, wie sich Abfall im Alltag vermeiden lässt. Das geht von der Nutzung von Zahnpasta in Tablettenform bis hin zur Joghurt-Maschine. In einigen Wochen will sie die Liste auf der Seite der Remscheider Grünen hochladen.