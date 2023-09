Verkehrsplanung für Lennep Kölner Straße: Grüne sprechen sich für Einbahnstraßenpläne aus

Die Planungen für die Einrichtung einer Einbahnstraße auf einem Abschnitt der Kölner Straße in Lennep sollen nach dem Willen der Grünen weitergeführt werden. Das hat die Ratsfraktion der Grünen in ihrer jüngsten Sitzung zu Beginn dieser Woche beschlossen. Eingeladen war an diesem Abend das Planungsbüro, das in der Sitzung der zuständigen Bezirksvertretung Lennep seine Untersuchungsergebnisse zum Thema vorgestellt hatte. Fazit: Auf dem rund 100 Meter langen Abschnitt zwischen der Straße Am Johannisberg und der Bahnhofstraße ist eine Einbahnstraßenregelung verkehrstechnisch möglich und würde zu einer Verringerung der Verkehrsbelastung führen. Der gewonnene Platz könne für eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität in diesem Abschnitt genutzt werden, so der Gutachter. Möglich seien breitere Gehwege, Platz für Außengastronomie und Baumpflanzungen. Das Büro greift damit im Auftrag der Stadt Wünsche der Anwohner auf, die diese in einer Bürgerbeteiligung geäußert hatten. In der BV-Sitzung in der vergangenen Woche war das Thema auf Bitte der CDU vertagt worden, eine Aussprache über die Präsentation des Büros fand nicht statt.