Ansichtssache in Remscheid : Gründerschmiede hat zweite Chance verdient

CHRISTIAN PEISELER. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Am Eingang zum Ratssaal hängt ein Gemälde von Moritz Böker (1853 bis 1933). Vielleicht sollte man dieses Bild für einige Zeit abhängen. Was die Mehrheit im Rat der Stadt nämlich mit der Böker-Villa veranstaltet, widerspricht dem Innovationsdenken, das der Unternehmer Böker in seiner Zeit ausstrahlte.

Der erste Fehler in dieser Geschichte besteht darin, die Böker-Villa vor einigen Jahren auf die Verkaufsliste zu setzen. Über Jahre hat man das ehemalige Domizil der Musik- und Kunstschule verfallen lassen, bis es zu einem Sanierungsstau von mehr als 500.000 Euro gekommen ist. Also weg damit, um mit dem Erlös die Haushaltslöcher zu stopfen. Haushaltsdisziplin ist wichtig. Ein ausgeglichener Haushalt sollte aber nicht dazu beitragen, Zukunftschancen zu verbauen. Die Böker-Villa ist nicht irgendein Haus in Remscheid. Sie prägt das Bild der Stadt. Sie besitzt als Standort das Potenzial, wichtige Impulse für die Stadtentwicklung zu geben. Mit einer Gründerschmiede zum Beispiel.

Diese Idee findet eigentlich überall breite Zustimmung. Nun hat man sich in eine Sackgasse manövriert. Die Stadt wäre niemals in die Schwierigkeit gekommen, zwischen dem potenziellen Käufer aus Wuppertal und dem potenziellen Betreiber, der Gründerschmiede, vermitteln zu müssen, wenn sie als Eigentümerin die Zügel in der Hand behalten hätte. Mit dem Verkauf gibt sie aber ein wertvolles Instrument der Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung aus der Hand. Und zwar unnötigerweise.