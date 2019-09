Stadtumbau : Großes Interesse an Bürgerbeteiligung zur Innenstadt

Remscheid Die Umgestaltung des Ebert-Platzes, die Sanierungssatzung für die Alleestraße und der barrierefreie Zugang zum Rathausplatz wurden diskutiert.

Wie soll die Innenstadt in Zukunft aussehen? Am Samstag hatten die Bürgerinnen und Bürger bei der Bürgerbeteiligung Gelegenheit, mitzubestimmen. Und der Zuspruch war groß. Viele Remscheider waren gekommen, um an Thementischen mit den Planern zu diskutieren. „Wir haben diese eine Chance, dass etwas passiert und alle wollen, dass etwas passiert“, sagte Oberbürgermeister Burkhardt Mast-Weisz. Dafür müssen Verwaltung, Politik, Eigentümer, Mieter und Bürger an einem Strang ziehen.